Caminhoneiro morre após colidir na traseira de carreta

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um motorista de 44 anos morreu em um acidente entre duas carretas, no início da noite de segunda-feira (24) na BR-376, em Ortigueira.

De acordo com informações da PRF, os dois caminhões transitavam no mesmo sentido quando a carreta da frente diminuiu a velocidade para acessar às margens da rodovia e o caminhão que seguia atrás, colidiu na traseira.

Com o impacto, o semirreboque do caminhão da vítima se desprendeu e acabou por espremer o cavalo mecânico contra a traseira do caminhão que seguia à frente.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações da causa do acidente estão sob responsabilidade da polícia Civil de Ortigueira.