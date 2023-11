Caminhoneiro morre após colidir com caminhão tombado no Paraná

Um homem de 30 anos morreu em um acidente entre caminhões na PR-090, em Sapopema, no norte pioneiro do Paraná. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente aconteceu por volta das 20h45 de quinta-feira (23) no km 272 da rodovia estadual.

A polícia explica que, primeiramente, o semirreboque de um caminhão que trafegava sentido Sapopema desprendeu e ficou no meio da rodovia, espalhando soja na pista. A vítima, que conduzia outro caminhão no sentido contrário, bateu no veículo, atingindo uma árvore na sequência e morreu no local. Logo depois, um terceiro caminhão viu o acidente e conseguiu frear, saindo da pista.

O primeiro veículo, com placas do Rio Grande do Sul, tinha como ocupantes dois adultos e um bebê de um ano e três meses. Nenhum deles se feriu.

O segundo caminhão, com placas de Sarandi, cidade situada ao norte do Paraná, estava sem carga. Nele estava apenas o motorista de 30 anos que morreu no local. O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Telêmaco Borba e encaminhado para o IML de Londrina.

O terceiro caminhão, com placas do Rio Grande do Sul, carregava soja e estava apenas com o condutor de 61 anos, que não se feriu.

Os condutores do primeiro e do terceiro caminhão fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

