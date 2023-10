Caminhoneiro fica preso às ferragens de cabine destruída em tombamento

Um caminhoneiro ficou em estado grave após o caminhão que dirigia tombar na rodovia PR-574, entre as cidades de Corbélia e Cafelândia, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (14). A vítima, de 38 anos, ficou presa às ferragens.

De acordo com apurações feitas no local do acidente, a carreta tombou às margens da rodovia e a cabine do veículo ficou completamente destruída. O condutor foi levado de helicóptero para o Hospital Universitário do Oeste do Estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência. Não houve informações sobre possíveis bloqueios na rodovia decorrentes do tombamento da carreta. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

*Com informações RicMais.

