Caminhoneiro fica ferido após veículo tombar na PR-444 em Mandaguari

Um caminhoneiro de 32 anos ficou ferido e precisou ser hospitalizado após o veículo que ele dirigia tombar na rodovia PR-444, em Mandaguari. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (25), por volta das 09 horas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Acidente envolvendo picape de Apucarana deixa feridos na PR-444

De acordo com apurações da corporação, o tombamento aconteceu na altura do quilômetro 38, quando o caminhão Volvo com placas de Maringá (PR) entrava na alça de acesso para a BR-376. O veículo tombou às margens esquerda da pista.

"Ocorreu avarias de 11 metros do meio-fio", informa a PRE. O caminhoneiro foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Não há detalhes sobre o quadro de saúde dele.

