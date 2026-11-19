Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (19); vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Reserva

Um caminhoneiro de 49 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira (19) após o capotamento do veículo que conduzia na rodovia PR-441, no trecho que liga os municípios de Tibagi e Reserva, no Paraná. O acidente foi registrado por volta das 15h20, na altura do quilômetro 5,9.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista seguia em um caminhão Mercedes-Benz Atego, com placas do Paraná, no sentido Reserva, quando perdeu o controle da direção. As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista e capotar ainda não foram esclarecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital de Reserva para avaliação médica. O registro da ocorrência e a sinalização do trecho foram realizados pela 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, que contou com o apoio logístico e reforço de agentes da base de Telêmaco Borba.

As informações são do Blog do Berimbau.