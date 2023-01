Caminhoneiro fica em estado grave após tombamento no Paraná

Da Redação

O Serviço de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samui) - Norte Novo, com a base no Aeroporto de Maringá, foi acionado para resgatar um caminhoneiro de 43 anos, vítima de um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (16), na rodovia BR-487. O tombamento ocorreu entre as cidades de Iretama e Campo Mourão.

Além do Samu, o acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista foi identificado como Teruyoshi Robson Udagawa e ficou preso nas ferragens e sofreu graves lesões.

A vítima recebeu transfusão de sangue no local, e após ter sido estabilizada, foi encaminhada de helicóptero até o Hospital Universitário Regional de Maringá. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As informações do site Corujão Notícias.

