Caminhoneiro "fecha" moto e causa morte de jovem de 21 anos no Paraná

Um jovem de 21 anos morreu e uma mulher de 18 anos ficou ferida na madrugada deste sábado (23) após a motocicleta em que estavam ser atingida por um caminhão no centro de Irati, na região central do Paraná. O motorista do veículo de carga fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e está sendo procurado pelas autoridades. O acidente ocorreu por volta das 3h30, no cruzamento das ruas Antônio Cândido Cavalin e Lino Esculápio, e foi integralmente registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades. A passageira da motocicleta foi socorrida por equipes de emergência apresentando fraturas.

- LEIA MAIS: Vídeo mostra momento em que atirador mata casal e sobrinho adolescente em Sarandi; veja



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As imagens de monitoramento mostram a dinâmica da colisão em uma via de sentido único. O caminhão trafegava pela pista da direita quando o motorista realizou uma conversão à esquerda, atravessando abruptamente a frente da motocicleta, que seguia corretamente pela faixa da esquerda. De acordo com os levantamentos preliminares da Polícia Militar, o veículo pesado acabou passando por cima da moto. Logo após o impacto, o caminhoneiro deixou a cena do acidente sem parar para oferecer qualquer tipo de ajuda. A corporação chegou a realizar patrulhamento e buscas intensivas na região durante a madrugada, mas não encontrou o veículo ou o responsável. Até o momento, os nomes e a relação entre o piloto e a garupa não foram divulgados pelas autoridades.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que já iniciou as investigações para identificar e localizar o condutor do caminhão. Segundo a Polícia Civil, o motorista fugitivo poderá ser indiciado por dois crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro: homicídio culposo na direção de veículo automotor, que se caracteriza pela ausência de intenção de matar, e omissão de socorro aliada à fuga do local do acidente para escapar das responsabilidades penais ou civis. Somadas, as condenações por esses delitos podem resultar em uma pena de até sete anos de detenção, além da suspensão imediata da Carteira Nacional de Habilitação.