Caminhoneiro embriagado que matou criança em Cascavel é solto sem pagar fiança

O caminhoneiro de 59 anos que atropelou e matou o menino Carlos Eduardo Camargo dos Santos, 12 anos, em Cascavel (PR deixou a prisão em liberdade provisória sem pagamento de fiança nesta segunda-feira (08) ). O teste do bafômetro apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, mais que o dobro do limite de 0,34 para configuração de crime de trânsito.

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O atropelamento aconteceu no domingo (07) no cruzamento das ruas Serra da Borborema e Serra do Vento. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBPR), o caminhão fazia uma conversão na esquina quando atingiu a criança. O condutor relatou que não viu o menino e seguiu por alguns metros. Só parou depois de ser avisado por pessoas que estavam no local. Quando as equipes de socorro chegaram, Carlos Eduardo estava morto, com ferimentos graves na cabeça. Havia completado 12 anos há cerca de três meses.

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Na concessão da liberdade provisória, a juíza Filomar Helena Perosa Cerezia justificou que o caminhoneiro não possui antecedentes criminais e que não deve voltar a cometer o crime se ficar em liberdade. A decisão estabelece que o suspeito deve usar tornozeleira eletrônica com validade de três meses e não pode frequentar lugares que vendam bebidas alcoólicas, como bares e boates.

O caso é tratado como homicídio culposo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e as responsabilidades dos envolvidos.