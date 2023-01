Caminhoneiro embriagado é preso com arma após diversos acidentes

Da Redação

Diversos acidentes foram registrados na tarde desse domingo (15)

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso pela Polícia Militar (PM), na tarde desse domingo (15), depois de causar diversos acidentes e quase atropelar pedestres, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Uma arma de fogo carregada foi encontrada no interior do caminhão que ele conduzia.

A corporação recebeu denúncias de que um condutor havia colidido contra diversos veículos na Avenida Atlântica. Esquipes da PM foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizaram um cerco, a fim de interceptar o motorista.

Ao se deparar com as viaturas, o homem parou o caminhão que conduzia. De acordo com as autoridades, ele apresentava sinais de embriaguez.

Buscas foram feitas no interior do veículo de carga e os agentes encontram uma arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Guaratuba.

Com informações da Banda B.

