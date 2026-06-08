Caminhoneiro embriagado é preso após atropelar e matar menino de 12 anos em Cascavel

Um motorista de caminhão foi preso em flagrante no último domingo (07) após atropelar e matar o estudante Carlos Eduardo Carmargo dos Santos, de 12 anos, no bairro Periolo, em Cascavel, região Oeste do Paraná. O condutor, que não teve a identidade divulgada, apresentava sinais de embriaguez confirmados pelo teste do bafômetro e precisou ser protegido de um linchamento por moradores da região.

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O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Serra da Borborema e Serra do Vento, no momento em que o veículo de carga fazia uma conversão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou não ter visto a criança e continuou dirigindo por alguns metros até ser alertado por testemunhas. O menino, que havia completado 12 anos há cerca de três meses, sofreu ferimentos graves na cabeça e já estava sem vida quando as equipes de socorro chegaram ao local.

A Transitar, órgão responsável pelo trânsito do município, informou que o teste do bafômetro do caminhoneiro apontou 0,67 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito. Ao ser avisado sobre o atropelamento e retornar ao ponto do acidente, o condutor foi agredido por populares revoltados e a Guarda Patrimonial registrou que o caminhão foi apedrejado. Um policial que estava de folga precisou intervir para garantir a integridade física do homem até a chegada do reforço das equipes de segurança.

Após receber atendimento médico, o motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade dos envolvidos. A vítima cursava o 7º ano no Colégio Estadual Marcos Schuster, que emitiu uma nota oficial nas redes sociais lamentando a perda precoce do estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

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As informações são do G1.