Caminhoneiro é roubado e mantido em cativeiro por 15 horas no PR

Um caminhoneiro foi mantido sob cárcere privado por cerca de 15 horas em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista de um caminhão Volvo que transitava pela BR-277 na madrugada de sexta (21) para sábado (22), em São Luiz do Purunã, foi abordado por três homens que chegaram em um veículo Gol cor preta. Segundo a vítima, um dos suspeitos estava armado.

Ele foi rendido e, após roubarem o caminhão, os ladrões levaram a vítima até uma residência do bairro Chapada, onde mantiveram o caminhoneiro em cárcere privado e vigiado por homens armados. Após 15 horas no cativeiro, o motorista conseguiu fugir do local e pedir ajuda.

Equipes da PM foram até o local, porém os suspeitos não foram encontrados. O caminhão roubado estava carregado de farelo de soja e ainda não foi recuperado.

Com informações aRede.

