Caminhoneiro é preso com 26 fuzis e 16 pistolas na BR-277 no Paraná
A apreensão é a maior de fuzis da história da PRF em todo o Brasil; tinha até AK-47 entre as armas, além de muita munição
Vinte e seis fuzis e 16 pistolas foram apreendidos na BR-277 em Santa Terezinha do Itaipu (PR) na tarde desta quarta-feira (17). Um caminhoneiro de 28 anos, que transportava as armas em um caminhão que vinha da Argentina, levantou suspeita durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi preso em flagrante. A apreensão é a maior de fuzis da história da corporação em todo o Brasil.
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Por volta do meio-dia, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão conduzido pelo motorista que saía da Argentina com destino a Minas Gerais. O veículo estava carregado com insumos para ração animal. O motorista apresentou nervosismo durante a abordagem. Ele confessou aos policiais que estava transportando armas. Nas buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de armas e peças escondidas dentro da cabine do veículo.
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Após a retirada e montagem das armas, foram contabilizados 26 fuzis (22 calibre 5,56 mm e quatro calibre 7,65 mm), 898 munições calibre 7,62 mm, 16 pistolas (14 calibre 9 mm e duas .40), 4.150 munições calibre 9 mm e 127 carregadores.
Entre as armas, destacam-se duas AK-47, armamento de infantaria padrão muito utilizado por grupos guerrilheiros, forças paramilitares e organizações criminosas. A AK-47 se tornou a arma militar mais utilizada no mundo devido ao custo reduzido e confiabilidade sob condições severas.
O motorista foi detido e conduzido à Polícia Federal em Foz do Iguaçu para registro de ocorrência por tráfico internacional de arma de fogo, crime que pode resultar em até 16 anos de reclusão.
A operação integra o Programa Brasil Contra o Crime Organizado, estratégia federal lançada pelo Ministério da Justiça para desarticular a logística das organizações criminosas através de controle rígido e combate integrado.