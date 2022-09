Caminhoneiro é preso com 1 tonelada de maconha no Paraná

Da Redação

Drogas foram localizadas neste sábado (24) pela PRF

Um motorista, de 26 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com uma tonelada de maconha encontrada no compartimento de carga de um caminhão em Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, na manhã deste sábado (24).

O homem afirmou aos agentes que é dono do veículo e estava em um hotel em Foz do Iguaçu, quando deixou o caminhão para as pessoas fazerem o carregamento. O destino final da viagem era Curitiba. O caminhão foi abordado pela PRF em frente à unidade da corporação.

Os agentes que estavam no local perceberam os fardos de maconha. Conforme a PRF, são cerca de 48 unidades do entorpecente. A polícia também informou que a droga estava logo abaixo da lona, sem nenhum disfarce. O motorista foi preso pela PRF e ficou à disposição da justiça.

As informações são do site g1 Paraná.

