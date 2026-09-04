Caminhoneiro é morto a tiros dentro da cabine de caminhão FNM na BR-369

Segundo policiais, o caminhão foi perseguido por quatro homens em um carro de passeio e ao pararem em um semáforo, ocupantes desceram e atiraram

Um motorista de caminhão foi executado a tiros no início da noite desta sexta-feira (04) no trecho urbano da BR-369, em Cambé (PR), no Norte do estado. O crime ocorreu por volta das 19h, quando o veículo, um modelo antigo FNM (Fenemê), parou em um semáforo da via no sentido Londrina–Cambé.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o caminhão vinha sendo perseguido por quatro homens em um carro de passeio. Quando o sinal fechou, os ocupantes desembarcaram e efetuaram ao menos quatro disparos a queima-roupa contra o para-brisa e a lataria, atingindo o condutor. A esposa da vítima estava na cabine no momento dos disparos, mas não foi ferida. Ela recebeu auxílio de pessoas que passavam pelo local.

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Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar a vítima por mais de 40 minutos, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade do motorista ainda não foi divulgada oficialmente.

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Foto: Colaboração/TNOnline Foto: Colaboração/TNOnline

A principal linha de investigação, segundo as autoridades, aponta para um desacordo comercial ou acerto de contas. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o setor de inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar realizam buscas na região para identificar os autores da execução. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida.

O homicídio causou a interdição total da pista principal no sentido Londrina–Cambé, gerando congestionamento de vários quilômetros que se estendeu até a Avenida Tiradentes, próximo à Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) em Londrina. O tráfego precisou ser desviado para a via marginal.