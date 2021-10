Da Redação

Caminhoneiro é levado em estado grave para o Honpar

Um caminhoneiro, de 40 anos, ficou gravemente ferido durante um tombamento de carreta registrado nesta sexta-feira (15), na PR-444, no KM 25, em Mandaguari.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ambulância da Viapar esteve no local e encaminhou o homem em estado grave para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar), localizado em Arapongas.

O caminhão, com placas de Londrina, de acordo com a PRE, seguia sentido Maringá, quando provavelmente o motorista perdeu o controle e o veículo acabou tombando na pista. No local, ainda conforme os policiais, o proprietário do caminhão ficou responsável pelo veículo.