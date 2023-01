Caminhoneiro é indiciado por tentativa de homicídio e mais 3 crimes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos

O caminhoneiro Nilson Pedro dos Santos, de 35 anos, que dirigiu desgovernado em um acidente que aconteceu de Ponta Grossa até a capital do Paraná, Curitiba, no último dia 14 de janeiro, foi indiciado nesta segunda-feira (23) por tentativa de homicídio e outros três crimes.

continua após publicidade .

O homem atingiu mais de 40 veículos ao conduzir o caminhão em alta velocidade. O caminhoneiro admitiu que teria consumido grande quantidade de entorpecentes antes de pegar o volante. Além da tentativa de homicídio, Santos foi indiciado por dirigir um veículo alterado, omissão de socorro e por fugir do local do acidente.

LEIA MAIS: Caminhoneiro que atingiu cerca de 40 veículos no PR pede perdão

continua após publicidade .

Nilson Pedro pediu perdão aos proprietários dos veículos atingidos e confessou que usou rebite. O motorista classificou a droga, ainda, "como uma doença crônica que existe no mundo do caminhoneiro”.





Relembre o caso

Na manhã deste sábado(14), um caminhoneiro bêbado atingiu mais de 40 veículos em um acidente que aconteceu de Ponta Grossa até a capital do Paraná, Curitiba. O homem foi preso por embriaguez ao volante e direção perigosa.

continua após publicidade .

O condutor do caminhão, que estava carregado com garrafas de cerveja, acessou a capital paranaense através da BR-376, vindo dos Campos Gerais, e o automóvel desgovernado foi perseguido e só parou ao ser abordado pela Guarda Municipal no bairro Cidade Industrial, de Curitiba.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) do Paraná, o teste do bafômetro registrou 0,14 mg/l, comprovando que ele dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas.

Siga o TNOnline no Google News