Caminhoneiro é assaltado e fica dois dias amarrado em mata no Paraná

Na segunda-feira (5), um caminhoneiro foi amarrado durante um assalto na cidade de Céu Azul no oeste do Paraná e ficou dois dias amarrado no meio de uma mata no município de Corbélia.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista foi abordado pelos criminosos, em um posto de combustíveis, quando voltava do almoço.

Foi levado o caminhão Iveco Tector, sendo que deixaram o motorista amarrado em meio a uma mata próximo a uma plantação na linha do Vasquinho em Corbélia.

O motorista só conseguiu se soltar somente na quarta-feira e pedir ajuda no Distrito Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia.

A Polícia Militar registrou o fato e acionou a Polícia Civil que segue investigando o caso. Ninguém foi preso.

Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181, 190 ou 197.

* Com informações CGN

