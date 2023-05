Caminhoneiro desce de veículo para sinalizar via e morre prensado

Da Redação

O acidente foi registrado na noite dessa segunda-feira

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para atender um acidente no Contorno Norte de Maringá, na noite dessa segunda-feira (15). Conforme as autoridades, um caminhoneiro, de 48 anos, foi atingido e prensado por um carro Chevrolet Corsa.

A vítima, identificada como Celso Pinheiro da Silva, teve que estacionar o caminhão que dirigia no acostamento da rodovia, pois o veículo apresentou um problema mecânico.

Então, o trabalhador sinalizou a pista de rolamento com alguns cones e acionou mecânicos para consertar o caminhão. O veículo de carga quebrou no final da manhã.

Já no início da noite, por volta das 18h15, quando os mecânicos realizavam a manutenção, Celso decidiu ir até a traseira do bitrem para reforçar a sinalização com mais cones.

Ao fazer isso, o caminhoneiro foi atingido por um Corsa e, na sequência, prensado na traseira de seu caminhão. O motorista do carro de passeio perdeu o controle da direção e, devido a isso, invadiu o acostamento e atropelou Celso.

O homem, que era morador de Umuarama, noroeste do Paraná, sofreu múltiplas fraturas. Os socorristas do Siate e do Samu tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso.

A vítima morreu no local.

Conforme a PRF, o motorista do Corsa, um pedreiro de 65 anos, não sofreu ferimentos. Ele ficou em estado de choque por conta do acidente.

O homem informou as autoridades que ultrapassava uma carreta e, ao retornar à pista da direita, não percebeu a sinalização na pista de rolamento e atingiu os cones. Logo depois, o carro ficou desgovernado e atropelou o caminhoneiro.

O corpo de Celso foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Maringá.

