Caminhoneiro de Maringá vítima de roubo é mantido em cativeiro

Um caminhoneiro passou por maus momentos nessas últimas horas, em Maringá

Um caminhoneiro passou por maus momentos nessas últimas horas, em Maringá. Ele foi feito refém por assaltantes, durante toda a madrugada, em um cativeiro. Um dos bandidos fugiu com a carreta dele, que foi rastreada e recuperada em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, com um suspeito, também morador de Maringá, que foi preso.

O homem, vítima dos criminosos, contou que foi realizar um frete e acabou surpreendido em uma emboscada. No local combinado, ele foi abordado pelos bandidos armados e levado como refém. O homem foi mantido em cativeiro enquanto um integrante do grupo fugiu com a carreta.

No início da manhã desta quarta-feira, 21, o caminhoneiro foi libertado. Ele pediu ajuda à polícia e o sistema de rastreamento indicou que a carreta estava chegando em Mundo Novo. A polícia local foi avisada e conseguiu fazer a abordagem.

O suspeito preso com a carreta é morador de Floriano, distrito de Maringá. Em depoimento, ele se recusou a confidenciar que eram as outras pessoas que participaram do assalto. A polícia já deu início as investigações e está a procura dos demais assaltantes.

