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TRÂNSITO

Caminhoneiro de 78 anos morre após carreta tombar em Astorga

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (8) em um trecho de descida e sem iluminação na rota para Jaguapitã

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 07:19:19 Editado em 09.06.2026, 07:22:38
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Caminhoneiro de 78 anos morre após carreta tombar em Astorga
Autor Tombamento foi registrado na PR-454 em Astorga, no Paraná - Foto: PRE

Um motorista de 78 anos morreu na noite desta segunda-feira (8) após a carreta que ele conduzia tombar na PR-454, em Astorga (PR). A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e faleceu antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

-LEIA MAIS: Homem é morto e mulher fica ferida após ataque a tiros em conveniência no PR

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão e o semirreboque, ambos com placas de Lupionópolis, trafegavam no sentido de Astorga em direção a Jaguapitã. O acidente foi registrado por volta das 22h.

A dinâmica apontada pelas autoridades indica que o motorista perdeu o controle do veículo de carga logo após terminar um trecho de descida. Ao entrar em uma curva aberta para a direita, a carreta acabou tombando para o lado esquerdo da via.


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Caminhoneiro de 78 anos morre após carreta tombar em Astorga
AutorFoto: Reprodução

O trecho onde o acidente aconteceu é de pista simples e tem o limite de velocidade fixado em 80 km/h. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o local não possuía iluminação, deixando a rodovia completamente escura no momento da tragédia.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e a remoção do corpo do idoso.

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acidente de transito carreta tombada driver idoso Polícia Rodoviária Estadual rodovia PR-454 Segurança Viária
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