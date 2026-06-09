Caminhoneiro de 78 anos morre após carreta tombar em Astorga

Um motorista de 78 anos morreu na noite desta segunda-feira (8) após a carreta que ele conduzia tombar na PR-454, em Astorga (PR). A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo impacto e faleceu antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão e o semirreboque, ambos com placas de Lupionópolis, trafegavam no sentido de Astorga em direção a Jaguapitã. O acidente foi registrado por volta das 22h.

A dinâmica apontada pelas autoridades indica que o motorista perdeu o controle do veículo de carga logo após terminar um trecho de descida. Ao entrar em uma curva aberta para a direita, a carreta acabou tombando para o lado esquerdo da via.





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Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O trecho onde o acidente aconteceu é de pista simples e tem o limite de velocidade fixado em 80 km/h. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o local não possuía iluminação, deixando a rodovia completamente escura no momento da tragédia.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e a remoção do corpo do idoso.