Caminhoneiro de 25 anos sai ileso após veículo tombar na PR-445

Um caminhoneiro de 25 anos saiu ileso após o veículo que dirigia tombar na rodovia PR-445 no município de Tamarana, região norte do Paraná. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), por volta das 2h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o tombamento foi registrado na altura do quilômetro 34.

O veículo, um caminhão Volvo/VM 330, possui placas de Munhoz de Mello (PR) e trafegava no sentido Londrina à Tamarana quando tombou às margens da rodovia. Carregado com ração para aves, o veículo ficou na margem direita da pista e comprometeu o tráfego nesse sentido. Foi necessário realizar o transbordo da carga para a remoção do caminhão tombado.

Conforme informações, apesar do susto e dos danos materiais, o motorista não sofreu ferimentos. As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.

Foto por Blog do Berimbau

- Com informações Blog do Berimbau.

