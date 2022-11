Caminhoneiro baleado pela própria esposa morre em Maringá

Da Redação

O fato ocorreu no Distrito de Floriano, em Maringá

Morreu no final da tarde deste sábado (12), o caminhoneiro Juliano Francisco Gonzaga, de 35 anos, vítima de disparos de arma de fogo. Gonzaga estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Metropolitano de Sarandi, desde o dia 22 de outubro, quando foi baleado pela própria esposa durante uma discussão. O fato ocorreu no Distrito de Floriano, em Maringá. Na ocasião, a mulher que chegou a ser conduzida até o plantão da 09ªSDP e alegou legítima defesa.

entenda o caso

Um desentendimento envolvendo um casal morador do Distrito de Floriano (Maringá) terminou em tiros e um homem gravemente ferido. A situação foi registrada no início da tarde deste sábado (22), e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), além de socorristas do Corpo de Bombeiros e o Suporte Médico Avançado, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local foi constatado pela PM, que marido e mulher tiveram uma breve discussão. Após a suposta briga, a esposa de 46 anos – pegou a arma do companheiro, uma pistola calibre 09 milímetros e atirou por várias vezes contra o mesmo.

Juliano Francisco Gonzaga, de 35 anos, pediu ajuda a populares. Por conta da gravidade do seu estado de saúde, Juliano precisou ser intubado pela equipe médica. Ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Já a mulher, foi detida e juntamente com a arma encaminhada até o plantão da 9ªSDP para serem tomadas as providências cabíveis.

Em depoimento, a mulher relatou ao delegado plantonista que agiu em legítima defesa. Ela informou que o marido havia lhe agredido, e desferido ameaças de morte. Em um descuido do companheiro, ela pegou a arma e atirou contra ele. Posteriormente, comunicou o fato à Polícia Militar (PM). A mulher foi liberada pela autoridade policial. O caso será apurado pela Polícia Civil do Paraná.

Informações do Corujão Notícias.

