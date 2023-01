Caminhoneiro atinge mais de 40 veículos na BR-376, no Paraná

Da Redação

O acidente foi registrado na manhã deste sábado (14)

Na manhã deste sábado (14), um caminhoneiro bêbado atingiu mais de 40 veículos em um acidente que aconteceu de Ponta Grossa até a capital do Paraná, Curitiba. O homem foi preso por embriaguez ao volante e direção perigosa.

O condutor do caminhão, que estava carregado com garrafas de cerveja, acessou a capital paranaense através da BR-376, vindo dos Campos Gerais, e o automóvel desgovernado foi perseguido e só parou ao ser abordado pela Guarda Municipal no bairro Cidade Industrial, de Curitiba.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) do Paraná, o teste do bafômetro registrou 0,14 mg/l, comprovando que ele dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas. O homem, que não foi identificado, foi preso pela PM e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

Segundo informações da PM repassadas ao repórter Lucio André, da RICtv, pelo menos 40 veículos foram atingidos pelo caminhoneiro. Em Curitiba, o motorista passou pela região do Parque Barigui, bairro Portão e CIC.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou uma nota à imprensa a respeito do caso. Confira:

A PRF recebeu, por volta das 7h30 deste sábado (14), informações de usuários da rodovia que uma carreta "sider" estava fazendo zigue-zague e derramando a carga (engradados de cerveja) sobre a BR-376, na região de São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova/PR.

A equipe saiu em busca do veículo mas não conseguiu alcançá-lo. O mesmo seguiu para a BR-277, sentido Curitiba, e foi abordado pela Polícia Militar.

As equipes PRF atenderam na rodovia ao menos seis acidentes causados pelo caminhoneiro, um com vítima com ferimentos leves. Também foram registrados vários pontos de derramamento de carga.

Os policiais seguem fazendo levantamentos e caso algum veículo tenha sido atingido pela carreta na rodovia, desde que não tenham se ferido, pode registrar o boletim de acidente pelo site da PRF, no endereço https://declarante.prf.gov.br/declarante/.

Fonte: Informações RicMais.

