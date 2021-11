Da Redação

Caminhoneiro assaltado é mantido refém durante perseguição

Neste sábado (27), um caminhoneiro foi assaltado e mantido refém durante uma perseguição policial na BR-373, em Ponta Grossa, no Paraná, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do g1.

Depois de sete quilômetros de perseguição, o suspeito desceu do veículo, entrou em confronto com a equipe policial e fugiu.

A ocorrência se iniciou por volta das 4 horas da madrugada. Os policiais haviam sido acionados para atender um roubo de um caminhão que transportava óleo de soja.

Na altura do km 183 da rodovia, ainda no trecho urbano onde ela é conhecida como Avenida Souza Naves, a equipe policial encontrou o caminhão e tentou uma primeira abordagem.

O caminhão não atendeu aos sinais dos policiais e seguiu viagem. Segundo a polícia, o veículo passou a bloquear a passagem do carro da polícia e tentava jogar a equipe contra outros veículos que passavam pela rodovia.

O carro da PRF conseguiu ultrapassar o caminhão na altura do km 176. Então o suspeito parou o veículo atravessado na pista, desceu da cabine e atirou contra os agentes, segundo a polícia.

Segundo a PRF, o suspeito correu entre carros que passavam pelo trecho durante a troca de tiros e fugiu por uma área de mata, próximo à ferrovia que cruza o local.

Ao vistoriar a cabine, a polícia encontrou o motorista do caminhão que tinha sido assaltado. O homem, de 59 anos, estava com as mãos amarradas.

Com informações do g1.