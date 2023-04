Caminhoneira fica ferida após carreta com frango capotar na BR-163

Da Redação

Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o hospital

A condutora de uma carreta ficou ferida após sofrer um acidente na manhã desta terça-feira (25), na BR-163 em Capitão Leônidas Marques, no Oeste do Paraná. O veículo estava carregado com frango congelado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. De acordo com as autoridades, a mulher seguia com o caminhão pela rodovia federal, quando no trecho conhecido como "Curva da Baréa", perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando o veículo.

Grande parte da carga ficou espalhada pelo local do acidente. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram os atendimentos necessários à caminhoneira. Ela foi levada para o Hospital Nossa Senhora Aparecida com ferimentos.

Até o momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde da condutora.

