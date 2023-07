Caminhões se chocam e pegam fogo na BR-373; há quatro vítimas

Três caminhões se envolveram em um acidente na tarde deste sábado, dia 1º de julho, e dois deles pegaram fogo, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fato foi registrado em um trecho da BR-373, em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, estão no local do acidente. As autoridades informaram que até o momento há quatro vítimas.

Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Um dos veículos envolvido no acidente transportava óleo vegetal. A substância se espalhou pela rodovia e serviu como combustível para as chamas começarem.

Os bombeiros trabalham no combate às chamas.

A pista está interditada.

