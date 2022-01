Da Redação

Caminhões pegam fogo e motorista morre no Paraná; veja

Um acidente na manhã desta terça-feira (4) na BR-277, em Candói, provocou a morte de uma pessoa depois de uma colisão entre dois caminhões seguido de incêndio nos veículos.

Foi por volta das 8h30, no Km 402 da BR-277, quando houve a colisão frontal envolvendo duas carretas porta-contêineres, uma brasileira e uma paraguaia. O motorista paraguaio morreu no local e o condutor brasileiro foi encaminhado ao hospital com múltiplas fraturas.

As duas carretas incendiaram e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O acidente deixou o tráfego complicado no trecho.

Caminhões pegam fogo e motorista morre no Paraná; veja - Vídeo por: Reprodução