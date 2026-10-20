Caminhões com cimento e frango tombam na BR-277; carga é saqueada no Paraná

O tombamento de dois caminhões provocou a interdição parcial do quilômetro 488,4 da BR-277, em Nova Laranjeiras, região centro-sul do Paraná, no início da manhã desta terça-feira (20). O acidente ocorreu por volta das 06h55 e fez com que o tráfego no trecho passasse a operar no sistema "pare e siga".

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro veículo trafegava no sentido Cascavel quando o semirreboque se deslocou para fora do acostamento, provocando a perda de controle da direção e o tombamento sobre a rodovia. Com o impacto, parte da carga de sacos de cimento de 50 kg ficou espalhada sobre a faixa adicional da via.

Para não colidir frontalmente com o caminhão desgovernado que vinha em sua direção, o motorista de um segundo veículo executou uma manobra de desvio emergencial. Ele também perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou na área de vegetação lateral. Essa segunda carreta transportava um contêiner com frangos congelados, que acabou sendo saqueado por indígenas da região logo após o acidente.

Apesar da dinâmica do ocorrido, não houve registro de feridos graves ou necessidade de encaminhamento das vítimas a unidades hospitalares. O condutor do veículo que transportava cimento recebeu atendimento médico no próprio local por equipes de resgate da concessionária EPR Iguaçu, que também atua na sinalização e na gestão do fluxo na rodovia.