Caminhões colidem na PR-445; um dos motoristas é detido por embriaguez

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A colisão destruiu a lateral de um dos veículos

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas, na noite dessa terça-feira (16), para atender um acidente de trânsito em um trecho da PR-445, entre Londrina e Mauá da Serra, norte do Paraná. Conforme a corporação, dois caminhões colidiram lateralmente, quando transitavam em sentidos opostos da rodovia.

continua após publicidade .

A batida entre os caminhões ocorreu no quilômetro 33 da PR-445. Assim que a PRE chegou no local, encontrou um Mercedes Benz Actros, com placas de Curitiba, e outro veículo da mesma marca, modelo L1113, de Caturama (BA), parados na pista.

- LEIA MAIS: Carro roubado de vigilante em Londrina é encontrado em Arapongas

continua após publicidade .

Ainda segundo a PRE, o condutor do caminhão Actros, de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez e, por conta disso, foi submetido ao teste de bafômetro. O exame apontou um índice de 1,36 mg/L, positivando para a existência de álcool no organismo do homem. Ele não ficou ferido no acidente.

O motorista foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Londrina.

O condutor do outro caminhão, de 41 anos, também saiu ileso da colisão.

fonte: Blog do Berimbau O veículo conduzido pelo motorista embriagado

Siga o TNOnline no Google News