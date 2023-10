Caminhões carregados com dinheiro mobilizam policiais em Maringá

Ao menos dois caminhões carregados com dinheiro mobilizaram diversas equipes policiais e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) no início tarde desta quinta-feira (26), no centro de Maringá, no noroeste do Paraná. O trânsito ficou lento e várias pessoas pararam para acompanhar a movimentação.

A carga de dinheiro chegou no município pelo Aeroporto de Maringá e seguiu com destino ao Bando do Brasil. A segurança foi feita pela Polícia Militar (PM) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que escoltaram os veículos com viaturas. Do lado de fora do banco, empilhadeiras descarregaram o dinheiro.

Por questões de segurança, o banco e nem as forças policiais deram mais informações sobre a operação. A quantia também não foi divulgada.





*Com informações GMC Online.



