Caminhões carregados com dinheiro mobilizam autoridades, no PR

Agentes da Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) criaram um forte esquema de segurança, no início da tarde desta quinta-feira (1º), em Maringá, norte do Paraná, para receber dois caminhões carregados com dinheiro. A operação foi realizada no centro da "Cidade Canção" e atraiu a atenção de diversas pessoas, além de deixar o tráfego de veículos mais lento, pois algumas vias públicas precisaram ser interditadas. As informações são do GMC Online.

De acordo com as informações do site de notícias maringaense, a carga de dinheiro tinha como destino o Banco do Brasil, localizado na área central. Os veículos de carga chegaram escoltados por viaturas da PRF e do Choque.

Assim que os caminhões chegaram à agência bancária, havia empilhadeiras já no local para auxiliar no descarregamento do dinheiro.

Por questões de segurança, o banco e nem as forças policiais deram mais informações sobre a operação. Por volta das 14h10 desta quinta, as equipes já haviam descarregado todos os lotes.

