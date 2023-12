Caminhão, van e quatro carros se envolvem em acidente em Rolândia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um caminhão-tanque carregado com etanol, uma van e quatro carros se envolveram em um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (21) na PR-986, em Rolândia, no norte do Paraná.

continua após publicidade

A princípio, apenas o condutor do caminhão ficou ferido. Segundo testemunhas, os veículos estavam parados na rodovia por conta de um outro acidente registrado no trecho. O motorista do caminhão-tanque não teria conseguido frear e causou o engavetamento.

-LEIA MAIS: Acidente com oito veículos gera fila quilométrica na BR-376 no Paraná

continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local e apura as causas do acidente. A pista sentido a Londrina foi interditada.

Os carros envolvidos na colisão são um Fiesta, que chegou a cair em uma ribanceira, um Corolla, um Cruze e um Corsa.

Siga o TNOnline no Google News