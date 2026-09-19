Caminhão tomba, pega fogo e bloqueia totalmente a BR-376 em Ortigueira

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Um grave acidente envolvendo um caminhão causou o bloqueio total da BR-376 na altura do km 333, em Ortigueira (PR). O veículo tombou e pegou fogo no local, mobilizando equipes da concessionária responsável pela rodovia para o atendimento emergencial da ocorrência. Até o momento, não há previsão para a liberação da pista e nem informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista ou possíveis vítimas.

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O bloqueio provocou filas quilométricas e intenso congestionamento em ambos os sentidos da via, gerando grandes transtornos para os motoristas que trafegam pela região.



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Autoridades de trânsito orientam que os condutores evitem o trecho enquanto o trabalho de contenção do incêndio, remoção do caminhão e limpeza da pista estiver em andamento.









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