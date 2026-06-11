Caminhão tomba na PR-170 em Rolândia e deixa motorista ferido

Um motorista de 27 anos ficou ferido após o caminhão que ele conduzia tombar na PR-170, em Rolândia, no norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 2h desta quinta-feira (11), na altura do quilômetro 73, no trecho que liga o município a Jaguapitã.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo de carga — composto por um caminhão-trator e um semirreboque — trafegava pelo trecho quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo tombou e parou logo em seguida no acostamento da pista. Chovia no momento do acidente, que ocorreu em uma reta.

Em decorrência do tombamento, o condutor sofreu ferimentos, foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Hospital São Rafael, localizado em Rolândia. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A equipe policial foi acionada cerca de trinta minutos após o ocorrido e permaneceu no local para orientar o trânsito e providenciar a retirada do veículo. Os trabalhos na rodovia foram completamente concluídos por volta das 9h30 da manhã.

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