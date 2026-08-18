Caminhão tomba na BR-376 em Ortigueira e deixa motorista ferido

Um acidente envolvendo um veículo de carga deixou um motorista de 56 anos ferido na tarde de segunda-feira (17), na BR-376, no município de Ortigueira, no interior do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle da direção e o caminhão com semirreboque tombou lateralmente no quilômetro 324 da rodovia, na pista que segue no sentido a Curitiba. A vítima sofreu lesões leves e foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal da cidade.

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O tombamento da carreta causou impactos significativos no tráfego da região ao longo do dia. Com a obstrução parcial da via logo após o acidente, os veículos precisaram ser desviados por uma estrada vicinal de terra localizada às margens da rodovia, o que gerou lentidão no trecho. Mais tarde, a pista precisou ser totalmente interditada por quase uma hora, entre 21h50 e 22h40, para viabilizar os trabalhos de destombamento do conjunto de carga e a limpeza do asfalto. O fluxo foi normalizado logo após a conclusão do serviço.

Diante da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o alerta para que os condutores respeitem a sinalização existente e mantenham a velocidade compatível com as condições do trânsito, do veículo e do clima. A corporação destaca que a adoção de uma velocidade segura garante maior tempo de reação em caso de imprevistos e pede atenção redobrada dos motoristas, especialmente ao trafegarem por trechos com alterações nas vias, obras, interdições ou com a presença de equipes de resgate e manutenção trabalhando no local.