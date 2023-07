Caminhão tomba na BR-376 e via fica interditada no Paraná

Um caminhão tombou no km 665 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade

Até a publicação desta reportagem, polícia informou que não havia vítimas. Não há previsão de liberação da rodovia.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, às 09:00 horas havia 10 km de fila.

continua após publicidade

Outra ocorrência:

Carro pega fogo, fica completamente destruído e bloqueia via no PR

Nesta segunda-feira (24), um Mercedes B200 ficou totalmente destruído após pegar fogo na rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, que é uma via rápida sentido bairro Pinheirinho, na Capital do Estado. O fato bloqueou duas faixas da via.

continua após publicidade

O motorista e proprietário do veículo, Adrian Nizer de Oliveira, contou que sentiu um cheiro forte de gasolina momentos antes do acontecido, mas não identificou um possível vazamento.

No momento do ocorrido, o motorista estava sozinho dentro do veículo e não souber relatar o que houve para iniciar o fogo. O Mercedes apresentava problemas na bobina, mas não se sabe se isso tem ligação com o incêndio. O veículo não tinha seguro e ninguém se feriu.

Siga o TNOnline no Google News