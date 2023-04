Caminhão tomba na BR-376 e motorista morre após ser ejetado do veículo

Da Redação

Um caminhoneiro, de 48 anos, morreu após sofrer um grave acidente na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem perdeu o controle da direção e a carreta, que acabou tombando, atingiu a mureta que divide as pistas.

O acidente fatal aconteceu na altura do quilômetro 413, por volta das 23 horas desta quarta-feira (12). Conforme informações, o motorista conduzia uma carreta carregada de soja na pista sentido Imbaú - Ponta Grossa.

Com o forte impacto na mureta, o caminhoneiro foi ejetado da cabine do caminhão e não resistiu aos graves ferimentos. Parte da carga de soja ficou espalhada na pista de sentido contrário, mas o tráfego de veículos não foi impedido.

fonte: Divulgação/PRF

Na faixa da esquerda, no sentido em que a carreta trafegava, porém, as equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisaram interditar o trânsito. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.



