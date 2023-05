Caminhão tomba na BR-376 e motorista fica ferido

Da Redação

O acidente aconteceu no começo desta tarde

Um homem de 35 anos ficou ferido no início da tarde deste sábado (6), após um tombamento de caminhão registrado na BR-376, em Ponta Grossa. O acidente ocorreu próximo ao Trevo Caetano, sentido Guarapuava. As informações são do site aRede.

O condutor sofreu um corte na região da testa e foi socorrido por uma equipe do Samu que passava pela região. Ele foi encaminhado para a UPA Santa Paula. O caminhão Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) do Corpo de Bombeiros também prestou atendimento à ocorrência, uma vez que houve vazamento de óleo na pista.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornal da Manhã e Portal aRede no local da ocorrência, o motorista conseguiu sair do caminhão sem a necessidade de apoio dos socorristas. O derramamento de óleo foi contido também com apoio de populares, que jogaram terra no local para que o produto não invadisse a estrada.

