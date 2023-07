Caminhão tomba na BR-376 e carga de hortifrúti é saqueada no PR

Siga o TNOnline no Google News

Uma caminhão tombou na rodovia BR-376 na tarde desta terça-feira (25), e a carga de hortifrúti foi saqueada pela população. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 382, em Imbaú, na região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações, a carreta Scania, com placas da cidade de Campo Largo, seguia sentido norte na rodovia quando, ao realizar uma curva acentuada, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens da pista.

O caminhoneiro e um passageiro foram socorridos e levados para o Hospital Doutor Feitosa, em Telêmaco Borba, com ferimentos considerados graves. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

A carga de hortifrútis ficou espalhada pelo acostamento da BR-376 e em um barranco próximo ao local do acidente. As mercadorias foram saqueadas, e quase tudo foi levado.

