Caminhão tomba na BR-277 em Paranaguá e carga de soja complica trânsito no feriado

Motorista sofreu ferimentos leves; tráfego flui pelo acostamento e não há previsão para liberação total da rodovia nesta segunda-feira (12)

Um caminhão carregado com soja tombou após sair da pista no quilômetro 9 da BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Estado, no início da tarde desta segunda-feira (12). O acidente provocou o derramamento da carga sobre a via e gerou lentidão no sentido ao litoral exatamente durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, período marcado pelo aumento expressivo do fluxo de veículos na região.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo sofreu apenas lesões leves e foi prontamente atendido pelas equipes de resgate da concessionária que administra o trecho.

Devido ao bloqueio provocado pelo veículo tombado e pelos grãos espalhados, o trânsito precisou ser desviado e passou a fluir exclusivamente pelo acostamento. Por volta das 13h, as autoridades já registravam um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros, ainda sem qualquer previsão para a limpeza e a liberação total da pista principal.

Diante do impacto no deslocamento para Paranaguá, a polícia e a concessionária recomendam que os motoristas redobrem a atenção ao se aproximarem do trecho, reduzam a velocidade e respeitem rigorosamente a sinalização das equipes de socorro e manutenção que seguem trabalhando no local.

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Com informações da Banda B