Caminhão tomba na BR-277 e tem carga de soja saqueada por moradores

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram mobilizadas para atender um acidente na BR-277, em Nova Laranjeiras, região central do Paraná. Conforme as autoridades, um caminhão carregado com grãos de soja tombou na rodovia na manhã desta segunda-feira (3).

A PRF informou que a carga foi saqueada por moradores e pessoas que passavam pelo local. Ninguém foi preso.

O motorista do caminhão, de 23 anos, não sofreu ferimentos gravas, mas precisou ser encaminhado para um hospital.

As autoridades investigam as causas do acidente. O trânsito flui lentamente no local.





