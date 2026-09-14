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ACIDENTE

Caminhão tomba na BR-277 e provoca 4 km de fila em Curitiba

Tráfego precisou ser desviado pela via marginal no km 78 da rodovia na manhã desta segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhão tomba na BR-277 e provoca 4 km de fila em Curitiba
Autor Caminhão tombou em Curitiba na manhã desta segunda-feira - Foto: Djalma Malaquias/Banda B

Um caminhão carregado com copos tombou na manhã desta segunda-feira (14) no quilômetro 78 da BR-277, no bairro Cajuru, em Curitiba. O acidente bloqueou parcialmente a rodovia no sentido capital e causou cerca de quatro quilômetros de lentidão, de acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não houve vítimas, e o fluxo de veículos precisou ser desviado para a via marginal para minimizar o impacto no trânsito.

-LEIA MAIS: Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido

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O motorista do veículo, de 46 anos, havia saído do Porto de Paranaguá e tinha Curitiba como destino final. Segundo informações apuradas pela reportagem no local, o condutor relatou que o acidente ocorreu após um caminhão de menor porte acessar a rodovia de forma abrupta a partir da Rua Antônio Moreira Lopes, fechando a sua passagem.

Para evitar uma colisão iminente, o motorista realizou uma manobra evasiva. O desvio brusco fez com que o contêiner balançasse, desestabilizando o caminhão e resultando no tombamento sobre a pista. O condutor saiu ileso do episódio. O bloqueio gerou impacto imediato no tráfego da região, com formação de filas ao longo da manhã enquanto as autoridades e a concessionária organizavam o trecho para a futura remoção da carreta.

Com informações da Banda B

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acidente de transito BR 277 caminhâo Curitiba Polícia Rodoviaria federal
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