Da Redação

Caminhão tomba e motorista morre preso às ferragens

Um motorista, de 62 anos, morreu em um grave acidente no fim da manhã desta quinta-feira, 14, em São Carlos do Ivaí. A vítima dirigia um caminhão que tombou perto de uma balsa no Rio Ivaí. O motorista teria perdido o controle da direção após o caminhão perder os freios. Ele estava se aproximando da rampa da balsa.

O acidente aconteceu na PR-498, na estrada da balsa, entre Japurá e São Carlos do Ivaí. O caminhão estava carregado. Algumas pessoas que estavam no local tentaram prestar socorro ao motorista, mas ele ficou preso às ferragens. Várias equipes de resgate se mobilizaram e foram para o local, inclusive o helicóptero do Samu de Maringá, mas o motorista não resistiu. Por volta das 13h45 desta quinta as equipes ainda trabalhavam no local.

Com informações, GMC