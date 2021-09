Caminhão tomba e mata motorista na BR-280 no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira (27).

Um homem morreu após um caminhão com placas de Dionisio Cerqueira (SC) tombar na BR-280, em Marmeleiro, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira (27).

A PRF informou que o caminhoneiro seguia sentido à Flor da Serra do Sul, quando em uma curva perdeu o controle, saiu da pista e em seguida, o caminhão tombou.

Ainda de acordo com a polícia, o homem ficou preso sob o caminhão e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O caminhão estava carregado com bobinas de papel.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão.