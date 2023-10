Caminhão tomba e interdita a BR-277 no Litoral do Paraná

Um caminhão bitrem tombou e interditou uma faixa da rodovia BR-277 na altura do quilômetro 32, em Morretes, no Litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava carregado com ureia.

Ainda segundo as autoridades, uma parte da carga ficou derramada sobre a pista sentido Curitiba, capital do Estado. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) estão no local e fazem a limpeza da rodovia.

A previsão é de que a liberação total do trecho aconteça no período da tarde deste sábado (21). Segundo apurações, não havia informações sobre congestionamento no trecho.

