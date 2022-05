Caminhão tomba e deixa condutor preso às ferragens na BR-376

Da Redação

O tombamento de um caminhão carregado com óleo vegetal deixou uma pessoa gravemente ferida, no início da tarde desta sexta-feira (6), no km 450 da BR-376, próximo de Tibagi, região dos Campos Gerais. Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local do acidente com apoio do médico do Samu.

Segundo informações preliminares, o condutor do caminhão, homem de 38 anos, ficou preso às ferragens e foi necessário utilizar equipamentos hidráulicos para fazer a remoção do motorista. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Grossa com ferimentos considerados graves e com risco a vida.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente, realizou o teste do bafômetro com o condutor, com resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Com informações, aRede