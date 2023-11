Caminhão tomba, bate em caminhonete e pega fogo na BR-373

Siga o TNOnline no Google News

Pessoas reuniram forças e salvaram o motorista de um caminhão que se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (16) na BR-373, em Guamiranga, região central do Paraná. A vítima foi retirada da cabine do veículo momentos antes dele pegar fogo.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as autoridades, o caminhão tombou e uma caminhonete atingiu o tanque de combustível dele, o que provocou um incêndio.

O caminhoneiro ficou preso às ferragens, mas foi salvo por populares. Na sequência, ele foi atendido pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima sofreu ferimentos leves.

O motorista da caminhonete, por sua vez, saiu ileso da batida.



O caminhão estava carregado de soja, que se espalhou na pista. Equipes da PRF e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local trabalhando na limpeza e controle do trânsito.

