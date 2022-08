Caminhão tomba após bater contra maquinário de pavimentação no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu no quilômetro 81, em Piraquara, na região metropolitana

O tombamento de um caminhão interditou o Contorno Leste de Curitiba, nesta terça-feira (23). Câmeras de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul mostram que o motorista perdeu o controle e bateu contra o maquinário de pavimentação da pista. O acidente aconteceu no quilômetro 81, em Piraquara, na região metropolitana. A lentidão no local passou de 35 km.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu após o motorista de um cavalo-trator perder o controle. Ele passou sobre grama do canteiro central e acabou jogado contra o maquinário ao tentar corrigir a trajetória.

O acidente aconteceu por volta das 8h30 e a pista ficou fechada até 13 horas.

Segundo a PRF, o motorista realizou teste do bafômetro, que apontou zero para a presença de álcool.

“A velocidade máxima permitida no local, em virtude de obra que ali estava sendo realizada, é de 40km/h. Havia nítida sinalização feita pela rodovia, desde 2km antes da área em obras, com avisos a 1km, 500m, 300m e 100m, com cones, luminoso, placas de velocidade e de obras sobre a via, sendo sinalizações verticais e horizontais”, diz a PRF.

Com informações da Banda B.

