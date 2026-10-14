Caminhão tomba ao desviar de carro na contramão e bloqueia a BR-376 em Ponta Grossa

Um acidente provocado por um carro trafegando na contramão resultou no tombamento de um caminhão e na interdição total da BR-376, em Ponta Grossa, na madrugada desta quarta-feira (14). A ocorrência foi registrada por volta das 4h50, no quilômetro 466 da rodovia, bloqueando completamente o fluxo de veículos no sentido norte, em direção a Londrina.

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De acordo com as autoridades de trânsito, um veículo Fiat Uno seguia pela contramão da rodovia e foi de encontro ao caminhão. Para tentar evitar uma colisão frontal, o caminhoneiro realizou uma manobra evasiva, mas acabou perdendo o controle da direção. O veículo de carga tombou sobre a pista, causando o bloqueio do trecho.

O motorista do automóvel sofreu ferimentos e foi socorrido no local pelas equipes da concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhado em seguida para o Hospital Regional de Ponta Grossa. O condutor do caminhão não se feriu no acidente. A pista continua interditada no sentido norte e as equipes da concessionária seguem trabalhando na manhã desta quarta-feira para realizar a remoção do caminhão e liberar o trânsito na região.