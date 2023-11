Caminhão-tanque tomba e derrama óleo diesel na BR-277

Siga o TNOnline no Google News

O tombamento de um caminhão-tanque provocou lentidão no trânsito na BR-277, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (15).

O veículo estava carregado com diesel e tombou na tarde de terça-feira (14), no bairro Orleans, na pista sentido interior. A carga de diesel S500 se espalhou pela pista e atingiu a bacia do Rio Passaúna. O motorista não ficou ferido na batida.

Confira a reportagem no site Banda B, parceiro do TNOnline.

